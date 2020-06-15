民眾黨立委蔡壁如今日接受電台訪問表示，上週執政黨打算推出醫材差額給付新制，但消息傳出後，醫界出現反彈聲浪，結果這兩天又傳出衛福部長陳時中說，也沒有一定要實施，但政務官應該要勇於為自己辯護。這是政府部門應該要做的事情。

蔡壁如指出，有關醫材新制爭議，舉例來說，人工水晶體分6類，功能都不太一樣，但健保給付上限都是2744元，而最低等級價格是2萬7千元，最高是7萬8千元，所以自付額可能就在2萬4千元至7萬5千元之間。

蔡壁如表示，台灣有一種普遍狀況，就是病人會非常信任醫生的推薦，往往醫生說什麼病人就怎麼做。對有些病患來說，其病狀可能只需要更換2萬7千元的水晶體就可以，但對醫生來說，可能會為了多賺價差，而介紹患者裝7萬8千元的醫材。

蔡壁如指出，健保署去訂天花板，其實立意良善，但這次醫界出來反彈，是因為覺得政府管太多，醫材價格應該由醫院和廠商自行議價。

蔡壁如指出，根據健保署轉述，醫材差價都是去各醫院訪價後抓中位數而訂定。但大醫院訂購數量多，議價空間大，價格比較漂亮，所以如果硬訂天花板，對大醫院來說相對有利。但議價能力較差的小醫療院所可能就會跳腳。

蔡壁如說，這次的風波，根本原因是政府與外界溝通出了問題。過去衛福部主要是跟各醫學會做討論，這次可能是有一些醫生看到消息，認為健保署在政策佈達前，沒有提早告知，所以引發反彈。

(中時 )