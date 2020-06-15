據美國媒體《USATODAY》報導，由於球員工會已中止協商，大聯盟有權主導比賽開打，美國時間15日（台灣時間16日）將召開30支球團老闆會議，確定球季開幕時間。而時序已經6月中旬，球員需要報到、春訓、熱身賽，球季很可能再縮短為每隊例行賽只打50場左右。

由於新冠肺炎疫情影響，球季已比往年延遲了2多個月尚未開賽。即使恢復比賽也不能開放觀眾進場，各球團收入銳減；因此大聯盟希望減少例行賽場次，並大幅降低球員薪資，打折再打折。球員工會無法接受，經過多次討價還價，資方態度強硬，工會昨天決定放棄協商，要求大聯盟直接公布賽程、比賽地點和相關政策。

美媒指出，在大聯盟強勢主導下，例行賽可能再縮短為50場左右，讓季後賽能在與過去差不多的時間內登場並打完，以防秋冬季節又發生第二波新冠肺炎疫情。

即使球季順利開打並落幕，大聯盟與球員工會的勞資關係受到破壞，雙方互信關係蕩然無存，2021年底原本的薪資協議到期必須重簽，屆時勞方必然大舉反撲，還不知會發生什麼事。

(中時 )