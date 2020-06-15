工業電腦廠融程電（3416）股東常會通過配息3元，今（15）日進行除息交易，每股參考價為58.1元。由於公司看好下半年成長動能升溫，今日股價開高穩揚，最高上漲3.1％至59.9元，填息率達60％，早盤維持逾2.5％漲幅，領漲工業電腦（IPC）族群。

融程電2020年5月自結合併營收1.18億元，月減3.19％、年減25％。累計1～5月合併營收5.9億元，年減16.88％，為近3年同期低點。首季稅後淨利0.52億元，季減3.61％、年減8.5％，每股盈餘（EPS）0.73元，為近1年半低點。

融程電上半年營運動能較弱，主因新冠肺炎疫情造成零組件缺料，影響小量散單需求及出貨時程，使第二季營收成長動能仍較趨緩，不過，首季在產品組合改善下，獲利衰退幅度低於營收，且長期合作的大客戶訂單需求並未減少，受疫情影響不大。

融程電董事長呂谷清表示，上半年先後面臨零組件缺料、訂單出貨遞延狀況，營運動能相對偏弱。但隨著各地陸續解封，需求能見度已明顯回升，加上去年陸續敲定車檢平板、航太、倉儲物流OEM大單，預計將在下半年陸續放量出貨，對營運展望樂觀看待。

呂谷清認為，受到疫情影響，今年新案成立周期勢必變長。但融程電深耕利基型特殊市場效益顯現，隨著去年敲定大單陸續出貨，今年營收仍可望維持成長。呂谷清表示，台幣匯率強升是目前較大挑戰，希望淨利率能維持14％目標。

法人預期，融程電第二季營收估與首季相當，下半年隨著大單陸續放量出貨，成長動能將顯著增溫，看好第三季營收將挑戰新高、第四季持穩高檔。全年營收可望繳出雙位數成長佳績，上下半年比重估達35％：65％。

(時報資訊)