國立傳統藝術中心副主任朱瑞皓，遭檢舉涉嫌在文化部人文司長任內涉嫌收受出版商賄款60萬元，還接受招待泰國等地旅遊，檢廉4月間約談朱男後，台北地檢署依貪汙罪嫌將朱男聲押禁見獲准，檢方為釐清朱男涉貪細節，認為朱有繼續羈押必要，已聲請延押2個月。北院本周將開庭決定。

朱瑞皓因擔任文化部人文及出版司副司長及司長任內，遭檢舉涉嫌收受台北市出版商業同業公會盧姓理事長、周姓副理事長等人賄款60萬元，另受招待泰國及越南旅遊，護航2人取得文化部特定補助款150萬元。文化部接獲檢舉後，2018年將朱調往傳藝中心。

北檢4月20日指揮廉政署搜索約談朱瑞皓多人到案，翌日向台北地院聲請朱男羈押禁見獲准迄今。

但朱男涉貪不只一案，他遭羈押後，另調查局高雄市調查處獲檢舉，指朱男涉嫌在傳藝中心副主任任內，洩漏工程標案資料，並向廠商索取回扣50萬元，甚至疑接受喝花酒、飲宴招待，涉嫌貪汙、洩密。

檢調4月29日提訊在押的朱男，同步搜索8處地點，約談廖姓廠商、陳姓、邱姓白手套共8人到案。檢方訊後，聲押陳男獲准，另廖、邱各獲150萬、100萬元交保。

由於朱男在人文司長涉貪案件，羈押期限將在本周屆滿，檢方將釐清朱男涉貪細節，上周已向北院聲請延押2月，北院本周將開庭決定。

(中時 )