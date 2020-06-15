談到水果補血，首先要認識飲食中的鐵，可區分為血基質鐵（heme iron）和非血基質鐵（non heme iron）兩種。血基質鐵主要來自動物性食品，如肉類、魚類、內臟等；非血基質鐵則存在植物性食物，如水果、蔬菜、豆類等。

振興醫院營養室營養師涂蒂雅說，整體而言，血基質鐵的容易消化吸收，吸收率15～35％；非血基質鐵較不好吸收，吸收率約<10％，且受其他營養素等因素影響。因此，若只想藉由水果補充鐵質，效果並沒有想像中來得理想。

常見的明星補鐵水果葡萄、櫻桃，涂蒂雅指出，巨峰葡萄，每100公克含鐵約0.08毫克，無籽紅葡萄則0.32毫克，櫻桃為0.25毫克；含鐵量其實並不高。 依據食藥署食品營養成分資料庫分析結果發現，含鐵第一名是紅肉的火龍果有1.44毫克，其次分別為紅肉李0.89毫克、百香果0.7毫克、進口甜柿0.68毫克、白肉的火龍果0.58毫克等。

若只想單純吃水果來補充鐵質，涂蒂雅提醒，有兩種人得特別留意，分別是血糖（空腹血糖>100mg/dl、飯後血糖>140mg/dl）、三酸甘油酯（高於200mg/dl）異常者。每個人都應適量攝取水果，糖尿病、高血脂病人每日約2份（每份約女性拳頭大小或碗裝8分滿），至於一般人也不宜超過3～4份，不足的部分應從其他食物中獲取。

此外，免疫力較差的人，如化療、感冒的人，最好選擇帶皮水果，要吃時再切，因大量流動的清水反覆沖洗，仍有洗不乾淨的問題；在清洗或切水果的過程中，也有可能讓細菌跑進果肉裡，因此洗水果前，記得先將雙手洗乾淨、刀具亦然；水果洗乾淨後，記得擦乾水分、再剝皮、現切、現吃。

至於該如何挑選鐵質之王的「紅肉火龍果」，有四個細節得注意：

1.越重越好：

火龍果越重，則汁越多、果肉也越豐滿，所以，購買火龍果時應用手掂掂重量。

2.越紅越好：

表面紅色的地方越紅越好，綠色的部分也要越綠的越新鮮，若是顏色變得枯黃，就表示不新鮮了。

3.越胖越好：

請不要挑選瘦長型的，越胖代表越成熟，清甜而不會有生澀的味道。

4.摸摸麟片：

麟片得挑選硬硬脆脆的，才新鮮。

不過，光靠水果補鐵不僅不容易達到每日的建議攝取量，還容易出現肥胖、血糖的問題，因此，涂蒂雅建議，還是以動物性食品來補血，效率會較高些，如豬血100公克有28毫克，比起紅色火龍果整整高出20倍。

若是因為素食的關係，則不妨利用豆類，如烘烤黑豆、花豆，每100公克也有8毫克的鐵質，此外，飯後再來點水果，有研究證實維生素C是促進非血基質鐵吸收的強力因素，75毫克的維生素C可使鐵質吸收率上升3～4倍。但要記得，飯後30分鐘內，得避免高單寧如茶葉、咖啡的攝取，以免抑制吸收。

(中時電子報)