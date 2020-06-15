全美的黑人民權抗爭已滿20天，隨著近來出現第2位受害黑人布魯克斯(Rayshard Brooks)，高漲的種族平權聲浪可能波及2021東京奧運。美聯社報導，美國奧會執行長Sarah Hirshland要成立工作小組向國際奧會(IOC)疏通，希望開放在奧運進行政治抗爭。

奧運不許摻入政治，運動員也不可在領獎台上抗爭，但考量到美國現況，難保不會有運動員冒著風險抗議。最著名是在1968年奧運領獎台抗爭的美國黑人選手John Carlos和Tommie Smith，憤怒的國際奧會不顧美國奧會反對，把兩人踢出了選手村。

美國內部矛盾也不只黑人民權，「黑人的命很重要」(BLM, Black Lives Matter)握有抗爭主導權，但前日LGBTQ+團體發動萬人走上好萊塢街頭，名為「All Black Lives Matter」，意即不論性傾向與性別認同，「所有黑人的命都很重要。」這兩個團體不互相隸屬，甚至還有爭搶話語權的競爭關係，讓一般美國人也弄不清到底要幫誰。

奧運有超過200個會員國，全世界不只美國有政治問題，有些參賽國還面臨貧窮、內戰、汙染，如果運動選手都把家務事搬出來抗爭，奧運就不是運動場而是示威場所了。

(中時電子報)