一名林姓竹科工程師透過網路，與一名女子「美美」以2000元價格約好在旅館性交易，但「美美」以近期警方查的緊為由，要求林男進房後先關燈等她。「美美」進入房間就親吻林男全身、幫口愛，林男完事後入睡，醒來卻發現遭竊3000元，氣的報警處理，豈料警方調閱監視器後發現，「美美」竟是29歲男兒身。

據《自由時報》報導，「美美」與林男與約好在新竹某旅館進行半套性交易後， 要求林男先開房入內等她、不用鎖門，並要求關燈才願意交易，不久後「美美」抵達，先愛撫林男且吻遍全身並口愛，過程中「美美」都沒有開口說話，林男完事後舒服到睡了2小時，醒後發現皮夾內的3000元遭竊，氣得報警。

警方調閱旅館附近監視器畫面，懷疑「美美」可能不是女性，通知到案說明後，果然發現「美美」蓄短髮、臉上還有痘痘，是名29歲的徐姓男子，徐男在警方偵訊時否認竊盜，也不願解釋為何女扮男裝賣淫，最後仍被依竊盜罪嫌送辦。

(中時電子報)