大同公司今(15日)發表聲明全文如下：前立委黃國昌過去在立法院以揭弊聞名，而他在卸任立委後，雖然已轉任律師，但仍不忘舊業。

近期由於大同公司市場派力邀黃國昌參選獨立董事，故他近來頻頻利用華映公司，對大同公司提出許多批評，使得大同公司在今年股東會前，在輿論上熱鬧滾滾。

黃國昌在臉書上最近的一則發文，指控華映公司投資中國華映科技，保證中國華映科技每年獲利10%；且福建省電子信息集團將吃下華映公司對中國華映科技之持股，所以中國華映科技將成中國國有公司；因此華映公司是「錢進中國 結果竟成中共國企」、「錢進中國、債留台灣的荒謬連環套」，等更是引發軒然大波。大同公司更是立即大動作，代子公司公告，在公開資訊觀測站上嚴正駁斥，深怕黃國昌的指控造成投資人的誤解。

華映公司方面曾指出，華映公司當時是以旗下四家模組廠之資產併入中國華映科技，取得借殼上市資格，華映公司本身並無任何現金支出，即因此獲得一個A股上市的資金平台；但中國證監會於核准前，曾要求在關聯方交易金額比例下降至30%以前，必須確保中國華映科技每年淨資產收益率不低於10%，以避免華映公司以75%股權之實控人身份影響中國華映科技的損益及小股東權益；華映公司當時認為，該10%的成數與該四家模組廠平均資產報酬率相當，符合市場行情，且迄至2018年度止，其淨資產收益率均有達標，故華映公司並無違反承諾；

華映公司以所持有的中國華映科技股票在大陸質押借款，拿錢回台，自2006年至2018年累計償還臺灣各銀行借款約新台幣759億元，不但沒有「錢進中國、債留台灣」，反而是在大陸借錢，回台償還銀行貸款及充實營運資金；

華映百慕達公司先前曾以中國華映科技股票質押借款，但嗣因無力清償而遭質押債權人渤海信託拍賣，此乃債權人的權利，且目前已依當地司法程序進行拍賣； 信息集團以華映科技集團股東身分向渤海邀約「以股還債」，也是其決定故非華映公司所得置喙，遑論大同！ 華映目前尚待法院為最終裁決，再估算對財報影響數列入。

黃國昌已非立法委員，沒有言論免責權的保障，但他仍不改大砲性格，對大同公司的攻勢猛烈。對此，法界人士表示，黃國昌具備法律專業，又是公眾人物，他在發表言論前，比一般人高負有更高的查證義務，如果未經查證即發表不實言論，恐怕無法如同過去躲在言論免責權的保護傘下；且法界人士提醒，大同公司是一家上市公司，任何可能造成價格波動的訊息，在發佈前都應該謹慎查證，有心人如果刻意散布不實消息，可能會構成操控股價罪。

由於黃國昌發表上開言論的時機即為敏感，大同股東會召開在即，黃國昌自己也是獨立董事的候選人，以往上市櫃公司從未見此類具有高度的網路聲量及媒體曝光的董事候選人，這或許也是市場派股東看上黃國昌的原因之一，可以作為打擊公司派的利器。但是因為其媒體寵兒的身分，在整個選舉獨立董事的過程中，對公司治理的影響及意義，亦引發關注，不少股民即認為黃國昌是利用自己的高知名度，在拉抬聲勢，不見得對公司有利，故其中分際拿捏，實質玩味，也有待主管機關加以釐清。

此外，股民也有認為黃國昌過去長期關注中資入侵的問題，但是這次在市場派的王光祥邀請參與獨立董事選舉後，似乎就對王光祥購買大同股票背後的資金來源，不再繼續深究。由於王光祥背後疑似有中資暗助，因此黃國昌一反過去的態度，也引起股民的關注，有資深股民即希望黃國昌繼續力抗中資，不要讓大同公司被中資搶走。

由於大同公司過去承接許多政府標案，甚至更涉及國安機敏資訊，故大同公司本次股東會不僅僅是經營權之爭，也涉及國家安全的保障，不可不慎！

(中時電子報)