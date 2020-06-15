台中市政府警察局第四分局春社派出所巡佐賈寅星、警員林佳萱日前晚間22時許，接獲民眾報案稱，在保安十街有路倒民眾需警方協助。員警趕赴現場發現一名許姓老翁(65歲)因酒醉跌入路旁邊坡草叢內，所幸並無大礙，經連繫家屬得知渠住家就在附近。員警合力攙扶老翁返家，到家要離去時，老翁不停地向員警握手稱謝，表示：謝謝你們的幫忙！不好意思喝得這麼醉麻煩警察了。

警方指出，經了解，老翁由於心情不好在家喝酒後出門散步，沒想到不勝酒力，不僅泥醉尿失禁，還跌落草叢躺臥在路旁遭路人發現報案。員警與熱心民眾協力將其拉至人行道上，因其酒醉神智不清，要查證身分或住處皆有困難。

員警最後在草叢裡發現老翁掉落的手機，撥打手機中妻子的電話始確認老翁身分；其妻子到場後，不斷地向警方欠身道謝，說因為已就寢，不知道丈夫半夜喝酒還跑出去散步，感謝警察幫忙讓丈夫平安返家！

春社所長江松泳表示，警察乃最貼近人民的基層公務員，民眾的大小事，警方皆竭盡全力為民服務，讓民眾都能感受到警察的親民與用心，更讓需要幫助的人感到尊嚴及溫暖。並呼籲小酌聚餐飲酒應適量，以免不勝酒力而發生意外，不僅讓自己陷入危險也讓家人擔心。

(中時 )