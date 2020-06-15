喬治亞州亞特蘭大警方的隨身錄影顯示12日晚拘捕非裔青年時 雙方爆發激烈肢體衝突

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）壓頸致死案風波未止，喬治亞州亞特蘭大警方又因12日晚擊斃非裔青年，引發新一波示威抗議。

據《商業內幕》（Business Insider）網報導，在當地警察首長席爾姿（Erika Shields）引咎辭職獲准，發生事故的溫蒂漢堡（Wendy's）遭抗議群眾放火燒毀後，警方公佈了員警的隨身錄影與行車記錄器（dashcam）錄影顯示，27歲非裔男子布魯克斯（Rayshard Brooks）12日晚因酒測未通過，和員警發生爭執，當警方要拘捕他時，雙方發生激烈肢體衝突。

由於雙方一陣扭打，員警的隨身錄影機掉落地面，接著就聽到3聲槍響。富爾頓郡（Fulton County）法醫辦公室14日說，布魯克斯因背後槍傷導致內臟受損，失血過多而死亡。

白人員警布洛斯南（Devin Brosnan）的隨身錄影顯示，布魯克斯12日晚將車停在溫蒂漢堡得來速車道，並在車中睡著，影響顧客訂餐。布洛斯南將他搖醒後，布魯克斯將車開到停車場，接著另一名白人員警羅爾夫（Garrett Rolfe）抵達現場。

喬治亞州亞特蘭大警方的隨身錄影顯示12日晚拘捕非裔青年時 雙方爆發激烈肢體衝突

(中時電子報)