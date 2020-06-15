衛福部長陳時中宣布醫材負擔新政，醫界反彈聲浪驚動蔡英文總統，蔡緊急跳出來之後政策喊卡。對此，前太陽花成員劉敬文(妖西)指出，看到醫界有人幫蔡英文設防火牆，把停損點設在陳時中和副署長蔡淑鈴身上，「我覺得蠻好笑的」。

健保署日前訂定8類特材自付差額上限，引發醫界反彈，驚動總統府。陳時中因此召集醫界代表溝通，會後宣布暫緩健保新制，2個月內再召集醫界討論，對於未來是否仍會有收費天花板，陳時中表示尚無定案。然而，陳時中以及健保署副署長蔡淑鈴因此事遭受到諸多批評。

對此，劉敬文在臉書指出，看到醫界有人幫蔡英文設防火牆，把停損點設在陳時中和副署長蔡淑鈴身上，一方面認為自費上限議題和蔡英文無關，但又對蔡淑鈴硬是要推表示不解，「我覺得蠻好笑的，不知道是真傻還是怎樣」。

劉敬文直言，在他看來，一個副署長敢這樣蠻幹，背後沒有夠力的支持或指示，可能嗎？

(中時電子報)