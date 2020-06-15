新北市新莊擁有半世紀歷史的石頭公廟神尊「人面石」在5月23日遭竊，警方追查發現，1名無業男子日前常在轄區內對民眾兜售一個「骨董石」，而且一開價就是一億元，但因男子居無定所，無法正確掌握其行蹤，但巧合的是，轄區中港派出警日前解送人犯時，突然看見攢竟然現身車警車後方，當場下車攔查，果然在推車上發現「流浪」18天的「人面石」，廟方聞訊後大喜，立刻舉辦安座大典迎回供奉。

新莊「人面石」被竊18天，遭呂姓男沿街兜售1億遭警撞見。(戴志揚翻攝)

新莊分局在「人面石」遭竊後，就迅速鎖定地方1名無業的呂姓男子，因為該名男子經常向人兜售一個骨董石頭，並且開價一億元，但呂男平常推著小推車四處閒晃難以掌握行蹤，因此警方花費非常多時間以土法煉鋼方式巡邏查察。

呂姓男子竊走人面石後沿街兜售，當成骨董開價一億元。(戴志揚翻攝)

新莊「人面石」被竊18天後，重新安座石頭公廟民眾祭拜。(戴志揚翻攝)

巧合的是，本月12日上午7點，中港派出所員警解送人凡前往分局後開車返所，途中員警眼尖，看見呂男就推著車在警車後方，員警立刻下車攔查，當場發現「人面石」就在推車上。於是將呂男帶回偵辦並通知廟方好消息。廟方得知後相當高興，立刻舉辦安座大典將「人面石」重新供俸在廟中。

據石頭公廟廟誌所記載，這座中美里石頭公廟建立於1962年，在地已有57年歷史，當時因為葛樂禮颱風帶來豪雨，使地方損失慘重，石頭公當時顯靈拯救萬民，後經地防人士提議整修，才完成今日廟宇面貌。

「石頭公廟」神尊遭竊後，曾透過靈體傳訊，在新莊另一間廟找到一位疑似偷竊人面石、神智不清男子，廟方人士懷疑是該男子偷竊，因此和可疑人士鬥智進行2小時套話，卻始終找不到關鍵證據。

一位在地人士表示，神明靈體還在，他與神感應之後得到回應「一周內會回來」，他也說偷竊人近期可能會很衰，不過最後雖然未如靈體表示人面石會在7天內回家，但也順利在「流浪」2周後重新回到公廟，也算是冥冥中的巧合。

(中時電子報)