緯穎(6669)今舉行股東會，總經理暨執行長洪麗甯表示，今年受惠於疫情帶動的WFH對雲端的需求，公司H2營收會優於H1，而今年全年也會優於去年。董事長林憲銘表示，公司對未來前景有信心，今年配息率回到6成以上，約64%，今年股利發放會盡量提前到7月，讓股東早點拿到股息。

緯穎108年度合併營業收入為新台幣1636億元,年減9.65%，稅後淨利為61.69億元，年增10.61%；稅後淨利率為3.77%，年增0.69個百分點。基本每股盈餘(EPS)為36.42元，權益報酬率(ROE)為39.81%，EPS及ROE較107年度下降主要係因本公司於108年3月上市，股本增加所致。除稅後淨利金額提升外，整體財務結構也逐步改善，如負債比率從106年的88%下降至107年的62%，108年再略為下降至58%。

緯穎為雲端運算基礎架構解決方案供應商，為資料中心提供高品質的運算與儲存設備。林憲銘表示，公司將持續研發能夠協助資料中心優化各種應用負載的新產品與技術，使資料中心能擁有最佳整體使用成本(Total Cost of Ownership, TCO)，緯穎有一系列雲端伺服器、人工智慧、邊緣運算與兩相浸沒式液冷等最新技術。滿足下一代數據中心對運算性能、工作負載優化、電源效率和先進冷卻技術的需求。

緯穎於108年Computex展出全系列19吋與21吋可擴充處理器的雲端伺服器,透過新一代處理器的升級，而藉由對持續性記憶體的支援，資料中心能以更合理的價格使用高容量記憶體，提升記憶體資料庫(in-memory database)、記憶體分析( in-memory analytics)或超高速儲存等大數據分析應用的效能。

另外緯穎看好5G時代將帶來多元的邊緣運算需求，緯穎於108年開發出的5G邊緣運算平台-EP100 (Edge Platform 100)。EP100是一款3U高的系統，基於OCPOpenEDGE規格所設計。目標在為多元的邊緣運算需求帶來彈性的配置、高用電效率與簡易的管理系統。

(時報資訊)