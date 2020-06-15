本周是汽車股的超級股東會周，裕隆(2201)將率先於本周四(18日)股東會打頭陣；裕隆今年首季已轉盈並將跨入電動車，上周吸引土洋法人同步加碼。和泰車(2207)股東會緊接登場，上周在外資力拱股價再度上衝近700元。

裕隆上周土洋法人提前布局股東會行情，外資單周買超13220張，投信上周買超裕隆4156張。

和泰車以及裕隆集團的裕日車(2227)都將於本周五(19日)舉行股東會。其中，外資連續六天買超和泰車共807張，和泰車股價上周大漲，今早達690元逆勢上漲。

裕隆於先前法說會表示，旗下自有品牌納智捷大部分車型攤提部分，既有車型減損都已經於去年第四季反應，未來納智捷以輕資產開放平台角度，延續納智捷產品。另外，未來納智捷會有電動車銷售。

裕隆在去年底大舉認虧後、擺脫財務包袱，今年首季轉盈，終結連三季虧損，單季每股盈餘0.13元。

另外，先前董事會決議規劃動用特別盈餘公積151.45億元，並減資57.29億元彌補去年度的大幅虧損，預計減資幅度約36.4%，減資後實收資本額降為100億元。減資案將提報本周三股東會，預計第三季底到第四季初進行。

裕隆為發展電動車，子公司華創車電以25.55億元向東風裕隆汽車有限公司購買LC平台車型技術資產，未來將作價到與鴻海合資的公司，共同發展新能源車。

和泰車5月持續穩居台灣汽車業龍頭，單月銷量逾1.11萬輛，市佔率33.2%。公司預估6月全台汽車市場成長至3.7萬輛，7月進一步挑戰單月4萬輛規模，和泰汽車的市佔也將持續穩定。展望下半年，看好今年受汰舊換新補助激勵，且TOYOTA第四季將推出重量級新車，可望激勵銷量。和泰汽車對全年銷售僅較去年小幅成長看法不變。和泰車今年自家小型車預估銷售14.6萬台，相對去年再增約3.5%，市占率目標衝32.5%。

(時報資訊)