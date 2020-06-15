玉晶光(3406)股東會通過每股配息9元，受惠於蘋果iPhone SE拉貨動能強勁，玉晶光前5月合併營收46.58億元，年增98.39%，由於4月及5月營收維持高檔，玉晶光第2季業績可望比去年同期好。

蘋果iPhone 11熱賣，且公司技術能力提升，良率大幅改善，帶動玉晶光2019年業績表現亮眼，2019年合併營收達120.45億元，創下歷年新高，營業毛利為56.54億元，合併毛利率為46.95%，年增8.2個百分點，稅後盈餘為25.22億元，創下歷年新高，每股盈餘為24.79元，今天股東會通過每股配息9元。

儘管新冠肺炎疫情致使全球智慧型手機市場需求疲弱，玉晶光因有蘋果iPhone SE拉貨動能護身，5月合併營收10.25億元，月增9.07%，年增45.99%，為歷年同期新高，累計前5月合併營收46.58億元，年增98.39%；由於4月及5月營收維持高檔，玉晶光第2季業績可望比去年同期好。

(時報資訊)