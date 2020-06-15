大陸國家衞健委周一（15日）公布，內地新增49宗確診病例，其中北京增36宗本地確診個案，豐台區花鄉地區成為唯一疫情高風險地區；另河北新增3宗本地個案，為北京市確診病例的密切接觸者。目前北京市的高、中風險地區已達11個。北京市委常委會周日（14日）下午召開會議，因疫情防控不力，決定免去豐台區副區長周宇清、豐台區花鄉黨委書記王華的職務。

國家衞健委周一（15日）公布，內地新增49宗確診病例，其中北京增36宗本地確診個案，豐台區花鄉地區成為全國唯一疫情高風險地區；另河北新增3宗本地個案，為北京市確診病例的密切接觸者。目前北京市的高、中風險地區已達11個。北京市委常委會周日（14日）下午召開會議，因疫情防控不力，決定免去豐台區副區長周宇清、豐台區花鄉黨委書記王華的職務。

市紀委市監委在上周六（13日）成立調查組，針對上述市場疫情防控工作，調查存在的失職塞責問題。經查，周宇清、王華，以及新發地農產品批發市場總經理張月琳在疫情防控工作中存在落實「四方責任」不到位、「四早」要求不力、消毒殺菌工作不到位等問題。

經有關部門研究，決定給予周宇清、王華免職處理；另責令有關單位免去張月琳在新發地農產品批發市場總經理職務。調查組將繼續深入調查，依據調查情況對相關責任人員進行問責處理。

(中時 )