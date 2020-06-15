美國亞特蘭大市非裔男子布魯克斯（Rayshard Brooks）在漢堡店排隊點餐卻遭白人警察擊斃，屍檢報告14日曝光，結果顯示背上2個槍傷傷口是致命關鍵，導致他器官損傷以及失血過多喪命。

美國亞特蘭大市非裔男子布魯克斯（Rayshard Brooks）在漢堡店排隊點餐卻遭白人警察擊斃，屍檢報告昨（14）日曝光，結果顯示背上2個槍傷傷口是致命關鍵，導致他器官損傷以及失血過多喪命。

明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸喪命引發的示威潮尚未落幕，12日亞特蘭大市再發生白人警察開槍擊斃非裔男子憾事，27歲的布魯克斯當晚駕車在溫蒂漢堡（Wendy's）得來速車道上排隊點餐時睡著，警察接獲投訴前來調查、進行酒測，布魯克斯不從，警方遂決定逮捕，不料雙方爆發肢體衝突，布魯克斯甚至搶走警察的電擊棒，最終遭警察擊斃。

綜合《亞特蘭大新聞憲政報》（The Atlanta Journal-Constitution）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，喬治亞州富爾頓郡（Fulton County）的法醫辦公室昨日完成屍檢，一名調查員透露，布魯克斯的死因為背上2個槍傷傷口，導致他器官損傷以及流血過多喪命。在法律上，布魯克斯的死因已被列為「謀殺」（homicide）。

富爾頓郡地區檢察官霍華德（Paul Howard Jr.）昨日發布聲明指出，檢方已將整起事件定調為謀殺調查，不過還有許多事項待釐清，包括取得法醫辦公室的初步屍檢報告等。

霍華德周日接受CNN專訪時表示，看起來布魯克斯的舉動對任何人來說都不具威脅性，衝突升級導致他死亡似乎不太合理。他說檢方可能於周三決定是否提出訴訟。

報導指出，布魯克斯上周五掙脫警察逃跑時，警方一共朝他背後開了3槍。

(中時電子報)