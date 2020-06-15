大陸千億富豪、美的電器創始人何享健，驚傳在自家超級豪宅內遭挾持，不過最新消息指出，警方已逮捕5名嫌犯，何享健安全無虞。據大陸網路媒體爆料，何享健昨天傍晚在順德別墅被綁架，綁匪疑似攜帶爆燃物品，其子何劍鋒從自家別墅旁邊的河中游泳到對面報警。

網路媒體爆料，何享健昨天（14日）下午5點半左右在自宅遭到挾持。佛山市公安局今（15日）早發布警情通報，6月14日17時30分，佛山110接報警：順德區北滘鎮美的集團君蘭生活村一住宅有外人闖入，威脅住宅內人員人身安全。6月15日5時許，民警已抓獲5名涉案犯罪嫌疑人。處置過程中，無人員受傷，事主何某某安全。目前，案件正在進一步偵查中。

何享健是出名的「低調」富豪，2019胡潤百富榜，美的電器何享健父子以1800億人民幣高居第4位，但他卻極少接受訪問。

綜合大陸媒體報導，何享健另一著名事蹟是，千億電器帝國「傳賢不傳子」。1942年出生的何享健，早年以5000元（人民幣）投入塑膠加工業，之後轉進家電業，逐步成為大陸國產家電巨頭。2018年美的集團總收入近2600億元，淨利潤202億元。

何享健特別之處在於不把美的當成家族企業，選擇交棒給專業經理人。這個人是方洪波，他在擔任廣告科長時，邀請鞏俐擔任代言人，一炮打響名號。

儘管千億王國「傳賢不傳子」，但何享健對兒子何劍鋒也是悉心栽培。何劍鋒曾做過空調製造上游相關生意，之後到香港發展，專注投資這一塊。

2002年，將現代實業公司改為「盈峰集團」，已發展成為擁有5個實業公司、2個經貿公司的大型綜合性企業集團。2007年3月，成立深圳市合贏投資管理有限公司，接著又從美的電器收購了易方達基金管理有限公司25%股權。經過十餘年發展，盈峰投資旗下產業已包括環保、金融、文化等多個板塊，其中盈峰環境是環保產業的主要運作平台。

(中時電子報)