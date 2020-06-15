民眾黨立委蔡壁如。 （本報資料照片）

民眾黨立委蔡壁如今日接受電台訪問表示，外界現在都在關注高雄市長補選，藍白要不要合作。民眾黨目前還是會努力溝通共推人選。但若藍白合破局，自己要不要參選，可能要等到最後一刻才會做決定。

蔡壁如指出，2014年柯文哲參選台北市長，是台灣政治上創造政黨合作的開始。近日國民黨傳出高雄市長補選打算自提人選，對此民眾黨還是會努力溝通，試著和國民黨討論共推人選。但截至目前為止，還沒有跟國民黨主席江啟臣談過。

蔡壁如回應，2020選完總統大選後，台灣政治板塊大概是三分天下，藍白如果不合作，高雄市長補選恐怕勝算就很低。至於人選部分，個人傾向支持在地人才選市長。

蔡壁如指出，高雄市過去是北高2大都，但這些年來在6都中，慢慢沒落，現在應該要去思考，該如何讓高雄重新繁榮？如何降低失業率？有沒有跟附近縣市，比方說跟屏東縣合作一起行銷南台灣？這才是該關心的事情。

蔡壁如回應，外界一直關心自己遷戶籍到高雄的事，其實當初是基於私人因素，而在3月時遷戶籍。但後來黨內知道了就說，不然去高雄做服務也不錯啊。不過針對這次的高雄市長補選，自己投入的可能性並不高。

蔡壁如說，過去在加護病房工作的經歷，不到最後一刻不會做決定。如果藍白合作破局，本身的想法仍不打算參選，但最終決定為何，到時候再跟柯文哲討論。

(中時 )