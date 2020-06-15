Maybe I shoulda said we don’t have a chance. Foh https://t.co/vWEU6TN7Vu — Damian Lillard (@Dame_Lillard) June 14, 2020

最近積極參加平權運動的拓荒者明星後衛利拉德，這次完全被球迷激怒了！利拉德先前放話能在今年季後賽首輪擊敗湖人，卻遭球迷回覆他是否應該檢查一下腦袋，讓利拉德火大親自回應嗆聲，「或許我應該說我們毫無機會的，滾到一邊去吧你！」

先前聯盟因為利拉德放話，假如拓荒者毫無晉級季後賽機會，他就考慮坐板凳不打復賽，進而修改本季復賽後的例行賽制，也讓目前位居西區第9的拓荒者，確實很有機會爆冷搶下西區老8位置晉級，更在季後賽首輪遭遇西區龍頭湖人。

既然拓荒者都有機會闖進季後賽了，身為拓荒者「一哥」的利拉德，當然必須公開喊話有信心在季後賽擊倒本季奪冠呼聲很高的湖人，沒想到竟有1名球迷嘲笑，「有人該對利拉德進行藥檢了，或許他在停賽期間嗑藥太多了，哈哈！」

只是面對這種網路鄉民的「酸言酸語」，或許利拉德無須這麼大的反應，反正等到拓荒者今年真的闖進季後賽了，有了紐基奇、柯林斯兩名長人傷癒復出，加上他和麥科倫的「雙槍」火力，也許拓荒者真能上演老八傳奇，也徹底打臉鄉民。

(中時 )