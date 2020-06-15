副閣揆將2選1？閣揆蘇貞昌回應。(中時電子報直播)

高雄市長補選，民進黨預計將派出現任行政院副院長陳其邁投入補選，對於陳其邁將來去職後，由誰接任副閣揆人選？蘇貞昌今上午表示，「內閣每一個成員都很好，衛福部長陳時中和經濟部長沈榮津表現都很好，陳副院長都還沒辭，現在說這個對陳其邁不好意思」。

蘇貞昌今天(15日)和蔡英文總統偕同出席「109年警察節慶祝大會」，對於陳其邁副院長參加高雄補選後誰接任副閣揆？外傳前交通部長林佳龍、陳時中、沈榮津都是可能人選？蘇貞昌表示，「陳時中表現很好，他跟沈榮經部長也很好，現階段沒有所謂2選1問題，且陳副院長都還沒請辭，現在討論這個對陳其邁不好意思」。

蘇貞昌也說，「陳副院長過去一年多在內閣幫忙很大，在蔡總統領導下，在政院做出許多的成績，陳其邁副院長功不可沒」。

另外，對於媒體傳聞，「蘇院長找蔡總統討論要幫立委女兒蘇巧慧談黨代表」一事，蘇貞昌說，「沒有談過黨職選舉、配票問題，蘇巧慧要選是要靠自己努力，不是我要去跟蔡總統說」。

(中時電子報)