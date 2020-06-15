新加坡歌手何維健年初與圈外女友甜蜜完婚並推出新歌〈找到你〉，原規劃來台進行一連串宣傳活動，無奈受到新冠肺炎疫情影響，所有行程延滯至今；近幾個月待在新加坡家裡的何維健也沒閒著，繼續音樂創作外，熱衷《動物森友會》的他也以這個遊戲為靈感，開了線上直播新節目「開講森友會 We’re Open」，14日他邀閏蜜好友小甜甜擔任嘉賓，新婚半年的何維健與小甜甜躺在沙灘上，浪漫地看著星星月亮談心，氣氛浪漫，另一位好友方泂鑌也上線開聊。

小甜甜是台灣人，當年卻主動發起組成「星馬幫」，身為幫主的她希望藉此幫助從星馬來台發展的藝人，包括何維健、方泂鑌、張智成、張棟樑及黃靖倫等人都是成員。聊起大伙兒們相處趣事，小甜甜爆料說：「有一次邀星馬幫一起打籃球，結果你們知道嗎，何維健打得有夠爛，黃靖倫給我在那邊跑來跑去不知在幹什麼，只剩頭沒磨地板，尤其是方泂鑌，方泂鑌給我爬上籃球框，我問他在幹嘛，結果他說『我在看未來』，天啊！我心想你們好丟臉啊，從此我再也不約他們打籃球了。」

小甜甜單身6年日前被爆秘戀上班族圈外男友，她昨晚缷下心房與何維健聊天，何不捨她之前因腎臟發炎、發現有結石而開刀，出院後卻立即投入工作，小甜甜透露藝人無奈心聲：「現在因為疫情關係，整個大環境不是很好，如果沒有拚一點很容易就變成無業遊民，所以只要一有工作就要認真把它做好。」提及新戀情遭媒體偷拍而曝光，小甜甜說：「我只是希望生活簡簡單單、平平凡凡，有空間做自己喜歡的事情，戀情曝光得面對眾目睽睽的目光，但是不管怎麼樣，現在當下才是最重要。」期許自己活得開心自在就好。

身兼「開講森友會 We’re Open」主持人的何維健，一邊顧及節目流程一邊與來賓聊天，宅在家防疫這段時間增進不少主持功力的他笑說：「這個節目的後台工作人員只有我一個，找藝人是我、主持人也是我，在做這個節目的人只有我一個，哈！」更多「開講森友會 We’re Open」節目內容可上何維健官方臉書查詢。

何維健與小甜甜在《動物森友會》裡一起躺在沙灘上談心。（翻攝何維健臉書）

何維健與小甜甜在《動物森友會》裡談心。（翻攝何維健臉書）

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