隨著美國各州陸續重啟經濟，美國達拉斯聯準分行總裁Robert Kaplan認為，未來幾個月美國就業將逐漸好轉，但年底前失業率仍維持較高水準。

外媒報導，Robert Kaplan周日接受採訪時表示，美國就業市場將從6、7月開始正成長，但即便開始回溫，年底前的失業率仍將處於高水位，估計年底的失業率會來到8%甚至更高。

根據聯準會6月10日公布的經濟預測，聯準會預測，美國今年GDP將衰退6.5%，2021年和2022年分別為5%和3.5%。第4季美國失業率將降至9.3%，2021年再降至6.5%。而Robert Kaplan曾在5月份發表預測，2020年失業率恐高達20%。

市場近期對於爆發第二波新冠肺炎疫情感到擔憂，聯準會主席鮑爾在上周的利率會議上則強調，美國經濟恢復的速度取決於疫情發展情勢。鮑爾本周將前往國會作聽證報告，市場高度聚焦他是否會對美國經濟前景作出更多展望。

(中時電子報)