日產汽車(Nissan Motor)前執行長高恩(Carlos Ghosn)在2018年底因為財務不當行為遭東京檢方逮捕，就在保釋期間，於去年底棄保潛逃出境，逃到黎巴嫩。高恩過去的說法是自己的入罪是被設陷阱中計的，彭博(Bloomberg)指出，日產內部流出的email顯示，高恩可能真的被設計。

在高恩擔任日產執行長之時，曾努力進一步推動將日產整合到雷諾(Renault)汽車集團，就在高恩加強聯盟內部的整合之際，日產內部出現雜音。另外在高恩遭拘留期間，與公司高層熟識的人士的文件和回憶顯示，內部一強有力集團正將高恩的拘留收押，視為日產有利機會，可以改善與雷諾的關係。

要求不具名的人士證實，2018年2月一系列通訊email所描繪出的情境，有條不紊的步驟正在推動拔除公司高層。

高恩是在2018年初指出，兩公司的聯盟為不可逆轉。據知情人士透露，日產資深高層對於高恩該進一步的動作感到憂慮。中心人士是日產當時執行長納達(Hari Nada)，他隨後與日本檢方合作作證不利於高恩。納達在2018年中曾寫信給日產負責政府關係的資深經理，指出"在一切太晚之前，應該中立化他(高恩)的提案"。而在高恩被逮捕之時，納達曾呼籲終止有關該聯盟的協議，恢復日產購買雷諾股份的權利，甚至接管該公司。

日產相關人士拒絕對此評論。而日產前執行長高恩遭逮捕原因，為檢方指控其個人低報所得，以及其它的財務違規。

(時報資訊)