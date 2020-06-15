鴻海旗下封測廠訊芯-KY（6451）今（15）日召開股東常會，通過2019年財報及盈餘分配案，決議配發每股現金股利3.7元。展望今年，公司將持續聚焦3大市場發展，看好5G建設將持續帶動營運成長動能，越南新廠則可望在第三季投產，以因應貿易戰及疫情挑戰。

訊芯此次股東會亦完成董事全面改選，新任4席董事為董事長暨總經理徐文一，鴻海集團S次集團處長倪慶羽、財經投資法律業務處資深處長游哲宏，牟忠信，3席獨董為邱晃泉、丁鴻勛、林盈杉，均與上屆名單相同。

訊芯2019年合併營收57.44億元，年增28.64％，改寫歷史次高。毛利率24.13％、營益率10.85％，雙創近3年高點。歸屬母公司稅後淨利6.38億元，年增達1.14倍，每股盈餘（EPS）6.16元，遠優於前年2.83元，雙創近3年高點。

訊芯董事長徐文一表示，集團近年積極耕耘3D感測生物辨識系統、高速光纖收發模組及系統級封裝（SiP）等3類產品領域，隨著多元化布局轉型效益顯現，產品組合優化帶動毛利率提升，使去年營運狀況在面對中美貿易戰衝突下仍顯著好轉。

展望後市，訊芯短期發展策略將聚焦5G、光通訊、感應器等3大終端市場，徐文一認為，上述3類產品均能銜接上目前及未來市場產品上升動能趨勢，5G建置及大數據帶來的超量數據傳輸需求，皆可帶動集團系統級封裝產品及高速光纖收發模組業務成長。

為降低單一生產基地風險，訊芯去年開始投入設立越南子公司，目前廠區按進度進行中，預計可在第三季投入生產，配合中山子公司三期廠房，徐文一預期，可望使集團產能進行更完善規畫，為客戶提供更多面的業務服務。

面對新冠肺炎疫情衝擊全球產業景氣，訊芯坦言目前對集團全年影響尚無法預估，需視整體產業景氣而定。不過，目前產能恢復良好，受停工影響訂單亦可全力配合客戶需求，透過調整生產排程來降低影響。

不過，徐文一認為，全球拓展5G布局建設速度較過往4G時加快許多，集團多元化產品皆與5G市場息息相關，3大產品皆極具潛力。面對疫情、貿易戰等直接性衝擊，集團將維持積極穩健態度審慎布局，有信心在挑戰中締造亮眼表現。

(時報資訊)