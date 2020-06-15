好壞消息參半，上周五國際原油期貨漲跌互見；由於美國新冠狀病毒病例激增導致住院人數增加，令外界擔心醫療系統是否會出現負載過重的情形；此外受原油庫存總量創新高、聯準會將基準利率區間設定在0.00%-0.25% 的政策因素影響下，上周美國原油價格微幅走跌0.22%。

另一方面，受石油輸出國組織OPEC與俄羅斯產油國聯盟組成的OPEC+，7月維持減產目標970萬桶的利多因素提振，倫敦原油漲幅0.47%。根據Price Futures Group分析師佛林（Phil Flynn）表示，油市現在如同十字路口，若需求面持續改善，那麼還會有很大的上漲空間，但若疫情爆發走回頭路，市場就會下跌。

美國NYMEX-7月輕質原油期貨下跌0.08美元，報每桶36.26美元；7月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.10美元；7月RBOB汽油維持平盤，報每加侖1.12美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.18美元，報每桶38.73美元。(商品行情網)

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