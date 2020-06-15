根基(2548)今日舉行股東會，今年初受新冠狀肺炎疫情影響，整體大宗資材市場需持續觀望，公司在108年度承攬共36個工程，承攬額480億元，陸續貢獻去年及今年度營收，而截至109年2月底在手工程案計26個工程，合約金額總計約420億元，將陸續開始對營運做出貢獻。

根基至109年2月底在手工程案計26個工程，包括冠德泰景、冠德泰極、冠德創新殿等13個住宅及商辦工程，C712A標菩安金崙段土建及一般機電案、C212標台南車站地下化等2個土木工程，以及臺北榮民總醫院新建醫療大樓統包案、鳳山醫院BOT專案一期、中央研究院南部院區公共及第1棟建築興建案、寶高智慧產業園統包案、南門大樓暨市場改建統包案、南湖國小運動中心新建案、桃園會展中心統包案，台積電F18P3 CUP及F18 N3假設基樁土方等11個主要指標性及科技廠辦工程，合約金額總計約420億元。

根基營造108年度站穩百億營運規模，依約取得資金充實入帳，合併營業活動淨現金流入13.6億元，合併投資及籌資活動淨現金流出 4.26億元，合併現金流量較107年度為淨流入7.6億元，整體營業狀況與107年度相當，合併淨利4.02億元，每股盈餘3.79元。

根基指出，108年受到美中貿易戰、英國脫歐、日韓貿易爭端等諸多不確定因素的影響，全球貿易與投資動力減弱，經濟成長將持續放緩，全球各主要經濟體開始轉向寬鬆貨幣政策，故世界經濟增長放緩趨勢明顯並自第3季起陸續下修。

國內儘管受國際貿易爭端紛擾，惟受惠轉單效益、企業回流投資及內需成長，工業4.0的智慧生產及5G通訊等新興應用影響，半導體及離岸風電等綠能投資動能延續，可望帶動民間投資穩健擴增。

根基指出，近年積極發展科技化營建管理技術，包括雲端ERP系統、遠距協同平台、行動應用程式工具等以確保品質、成本、進度及職安衛等四大核心領域的競爭力，並全力爭取高競爭優勢之建築、道路橋樑工程，擴展軌道、隧道及尖端科技廠房等案源，創造新興業績及提升公司價值。

(時報資訊)