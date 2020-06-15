1.宇瞻(8271)：每股含息2.55元，6月24日除息、7月27日發放，早盤股價逆是小漲。
2.世界先進(5347)：董事長方略指出，今年仍以持續成長為目標，今早股價開低後逆勢翻紅漲至76.8元。
3.聯電(2303)：美光控竊取機密遭罰1億案，將提上訴，今早股價開低下跌約2%。
4.和泰車(2207)：19日將召開股東會，上周外資積極卡位，今早股價逆勢漲至690元。
5.裕隆(2201)：18日股東會在即，上周外資日日買超計13218張，今早股價逆漲約2.5%。
6.士紙(1903)：上周五外資轉買超，激勵今早股價頻頻觸及漲停，放量飛越5日線。
7.華紙(1905)：上周五外資大舉回補買超535張，激勵今早股價急攻漲停鎖住，飛過5日線、月線。
8.永豐餘(1907)：追價買盤湧入，近10:00成交量突破9千大張，股價漲逾5%。
9.帆宣(6196)：受惠EUV追單使得訂單滿手，低檔買盤積極承接，今早再回5日線上，漲幅逾2%。
10.健策(3653)：均熱片動能增，Q2業績看高，股價來到295元再創新高天價。
11.熱映(3373)：憂疫情第二發，資金再進場布局防疫股，漲幅近3%回到140元。
12.卜蜂(1215)：今年營運審慎樂觀+外資轉賣為買，股價反彈漲幅達4%。
13.長榮航(2618)：北京拉警報疫情，兩岸航線回溫要再等等，多方受挫，早盤跌約1.8%。
14.凌群(2453)：三大法人12日轉買超，早盤漲近5%。
15.華經(2468)：外資12日轉買超，早盤漲停，改寫前高。
16.建碁(3046)：揮進電動車數位充電商機，獲美商採用，早盤漲停。
17.大世科(8099)：晉泰入股，早盤一度觸及漲停，登1年來新高。
18.基亞(3176)：子公司德必碁新冠檢測隊打進歐美世界盃，連兩日攻頂、登70元。
19.健亞(4130)：新藥申請FDA獲外資挺，連拉2根漲停慶賀，登今年高 。
20.永日(4102)：5月營收亮眼，連兩日亮燈漲停，站上30元近6年高。
21.弘裕(1474)：獲加拿大手術衣成品布訂單激勵，強勢攻頂，改寫逾10年高價。
22.晶電(2448)：獲投信連7買，晨盤彈升近4%，重返5日線。
23.勝一(1773)：台積組化工聯軍赴美設廠傳獲欽點，晨盤聞訊攻頂，躋身百元俱樂部。
24.金麗科(3228)：獲外資連4買，不甩遭列警示股，連拉4根漲停，登近2年高峰。
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