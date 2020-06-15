緯穎(6669)今舉行股東會，進行董事改選。市場關注華亞科前董事長、現任中國紫光集團旗下長江存儲董事長高啟全，被提名為緯穎的新任獨立董事候選人，緯穎今（6月15日）股東會通過高啟全擔任新任獨董。

緯穎近兩年積極爭取臉書、微軟、亞馬遜等供應鏈客戶，美系客戶的占比高達9成以上，成為台灣伺服器供應商的龍頭，公司去年第1季掛牌，股價從300多元一路大漲到880元，多家外資報告也看好，有挑戰千元的實力。

今天小股東對緯穎的營運相當關心，總經理洪麗甯表示，大陸的客戶比重僅約1%左右，近幾年在邊緣運算領域和大陸有接觸，但前提是不進入「慘烈」的競爭白熱化市場。今年目標是成功開發產品，在明後年爆發給股東好消息。

據了解，緯穎規畫未來業務開發重點在於中國市場，除了騰訊、百度等客戶外，相關中國電商、電信及雲端服務等伺服器為潛在客戶，未來如果加上紫光集團旗下的DRAM零組件，可以符合中國政策，又能取得低成本的中國製關鍵零組件，算是雙贏的策略。

對於5G是否有殺手級的產品，洪麗甯表示，所謂殺手級的產品必需具有破壞性且要有實證效應，這仍有待時間驗證。

(時報資訊)