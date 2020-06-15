近來美國許多州的新冠肺炎新增確診病例激增，公衛專家對疫情期間參加政治集會等大型聚會提出警告。白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周日亦對此表示擔憂，並呼籲民眾參加美國總統川普本周在奧克拉荷馬州舉辦的造勢大會時應配戴口罩。

美國越來越多州的新冠肺炎疫情出現急速反彈的現象，根據最新統計，德州、佛州、北卡羅來納、南卡羅來納等州的新增確診與住院數雙雙創下新高，奧克拉荷馬上周末的新病例創下記錄。截至目前為止，美國總確診數已超過207萬人，至少11.5萬人因此死亡。

庫德洛接受CNN訪問時對此表達擔憂，他表示：「民眾必須、一定得注意安全準則！必須注意社交距離，應該要在一些關鍵場所遮蓋臉部」。當被問及他是否認為參加本周六川普在塔爾薩市（Tulsa）造勢活動的民眾應該戴口罩時，庫德洛表示「好吧！或許應該如此」。川普尋求在11月大選贏得連任，本周將重啟因疫情已停辦3個月的選舉造勢活動。

(時報資訊)