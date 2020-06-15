大陸家用電器大型綜合企業「美的集團」創始人享健，在廣東順德遭挾持；其子何劍鋒從自家別墅旁的河中游到對岸報警。佛山市警方通報，目前已拘捕5名涉案疑犯，事件中無人受傷；美的集團未就事件正面回應。

報道指，警方周日（14日）下午5時33分接報，廣東順德北滘君蘭國際高爾夫生活村A60號住宅遭人潛入，疑似攜帶爆燃物品。據警方通報，上址住宅有外人闖入，威脅屋內人員的人身安全；省、市、區公安機關高度重視，迅速派員前往現場，至周一清晨5時許，警方拘捕涉案疑犯，並表明處置過程中無人員傷亡，事主何某某安全。

另據網傳相片顯示，當日下午生活村附近有多名警員守候，歹徒身份、具體訴求尚不明確，警方在場協調談判。至深夜，有網民上傳相片指歹徒已被警方控制，並帶離房屋，惟有關消息未經證實。

大陸君蘭國際高爾夫生活村是由美的集團投資開發的頂級豪宅社區，離美的總部距離只需步行20分鐘。而針對上述傳言，美的內部人士對有關媒體表示，「沒事沒事，一切平安，等集團公布」。美的集團周一早上在社交平台發文，疑默認何享健遭挾持一事，但僅稱「感謝公安，感謝媒體和社會各界的關心」，未有作出正面回應。

據《福布斯》數據，現年78歲的何享健個人身家為255億美元（約1989億港元），為中國第6大富豪。而美的集團自今年3月低點暴漲33％，目前總市值為4198億元人民幣（約4654.8億港元），在A股市值榜中排名第13名；而何享健持有美的集團0.65％股權，間接持有美的集團30％股權，合計持有30.65％股權。

(中時 )