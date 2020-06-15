網紅四叉貓（劉宇）經常到各大造勢場合分享現場狀況，近日他分享某次參加罷免蔡英文抗議活動時，一名老伯伯主動與他聊起蔡英文的學歷，而最後老伯伯問了他一個問題，網友看完後也相當好奇，並表示佩服彭文正的毅力。

四叉貓表示，老伯伯主動找他攀談，問說「你們年輕人覺得蔡英文的學歷到底是真是假啊？」他回「前幾天不是有民間團體去控告蔡英文假學歷，我們可以靜候調查結果阿」。

接著老伯伯氣憤的說「哪用等結果！彭文正在節目中都有說，他某集說了啥，某集又說了啥，蔡英文的學歷就是假的！你可以去看彭文正的節目」，因為很想結束話題，四叉貓編了小謊「我知道我知道，你說的我都知道，彭文正的節目我每集都有看喔」。

老伯伯露出懷疑的眼神，又問「你真的每集都有看？」四叉貓表示「他就說論文有400個錯字，還要30年才解密，畢業證書封面造假，學校又不承認…」，最後老伯伯驚訝的說「你真的都有看喔！」並問了他一個問題，「彭文正每次在節目中說要+1的時候到底要去哪裡+1啊？我看了那麼久還是找不到」。

四叉貓透露，後來很有耐心的教老伯伯要怎麼在留言區打+1。對此，其他網友表示，「糟糕，我也看不懂」、「你真的好會跟長輩喇低賽」、「貂蟬根本台灣好媳婦了啊啊啊啊！真會跟長輩聊天！太佩服了」。

另外，也有網友佩服彭文正，「雖然我們都很好笑，但可以將一件事每天分好幾集不停的講也可以稱為是最強說書人了」、「我媽也是彭文正的忠實觀眾耶！想到長輩為了看他努力學會使用軟體，還蠻感人的」、「他真的很強大，從去年八月底至今，每天的影片幾乎都聚焦在蔡英文的學位與論文上，我要是有他那種精神，早在七年內拿雙博士了」。

(中時電子報)