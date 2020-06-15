女星伊能靜在2016年以近48歲高齡產婦之姿，為秦昊生下女兒「小米粒」，而性感女神鍾麗緹嫁給張倫碩4年，肚皮至今沒動靜，當鍾麗緹問婆婆「如果我真的不會有孩子」，張倫碩媽媽也直白說「我會非常遺憾」，這時秦昊媽媽在旁搭話，也讓伊能靜忍不住出手。

鍾麗緹問「如果我真的不會有孩子」，婆婆坦言會很遺憾。（圖／取材自婆婆和媽媽微博）

伊能靜成功再當媽鼓勵許多想懷孕的女性，她在真人秀《婆婆和媽媽》與鍾麗緹聊到高齡生小孩，鍾麗緹突然問婆婆：「如果我真的不會有孩子，你會怎麼樣」，張倫碩媽媽則直白說：「你沒有孩子我會非常地遺憾，我會心裡不痛快。」

不過張倫碩媽媽也解釋，如果張倫碩願意「你沒有孩子他也同意，那你們就好好地過」，秦昊媽媽則在旁搭腔喊「對，父母的心情是這樣」，在旁的伊能靜看不下去，擔心鍾麗緹心裡會受傷，藉口要裝水把婆婆拉開。

伊能靜勸婆婆多鼓勵鍾麗緹。（圖／取材自婆婆和媽媽微博）

伊能靜語重心長向婆婆開導「生孩子是大事，這是壓力很大的事情，我當時經歷過，那個太痛苦了」，表示張倫碩、鍾麗緹可能努力想要孩子，希望婆婆能多鼓勵。

事後伊能靜也坦言，自己經歷過鍾麗緹經歷的事情，所以更能感同身受，不過她也替婆婆緩頰：「但我媽真的是無心的」，伊能靜為鍾麗緹著想又不傷婆婆面子的舉動，也獲得網友一片好評。

(中時電子報)