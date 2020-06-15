新冠肺炎趨緩，北市市立高中職及國中平日及假日之室內、外校園場地，自6月20日（週六）起全面恢復正常開放，供一般民眾運動及租借使用，但仍應符合防疫新生活規定， 若有本土確診案例，將視情況調整開放範圍。

北市副市長黃珊珊表示，目前因為疫情趨緩台北市學校場地20日都全面性開放，包括早上晨間運動與下課後的晚間運動，以及假日皆全面開放。

黃珊珊指出，先前是因為學校要做開放之後的消毒工作等因應措施，要跟學校溝通配合，目前因為疫情趨緩，很多市民反映希望有場館可以使用、可以借打球的地方，讓市民回到學校運動，但還是有使用者付費原則。

至於開放時間，教育局表示，平日上課日的開放時段為上午5點至7點、下午開放時段為下午5點半至7點半，至於例假日開放時段為上午5點至晚間9點半。若學校寒暑假有課輔課程，則會比照一般的上課時段開放。

此外，針對中央推出振興三倍券，北市推出的敬老卡額外補助1千元等事宜，但在舉辦前臨時喊卡，對此，黃珊珊表示，方案上尚未明確公布是因中央需要敬老卡的完整個人資料，包括手機號碼等，而北市資料不夠完整，因此被中央剔除，近期也將完成人員訓練，市府協助長者上網登入，或開設據點使用靠卡完成，最快這禮拜會有完整說明。

(中時 )