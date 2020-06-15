天氣炎熱，空調、電扇及冰箱等夏季商品銷售業績攀升，造就聲寶、台灣三洋電機及禾聯碩三家電業者，5月合併營收均比去年同期成長，東元及大同兩公司卻比去年同期衰退。聲寶集團總裁兼聲寶董事長陳盛沺訂出今年業績成長一成，獲利優於去年的營運目標，今（15）日上漲0.45元而以21.55元開出。

東元馬達等重電事業先後受中美貿易戰及新冠肺炎疫情襲擊，5月合併營收34.44億元，較去年同期衰退20.57％；前5月合併營收173.67億元，比去年同期11.84％。東元認為，大陸疫情趨緩，經濟出現V型反轉，但囿於東南亞及北美市場未好轉，第二季營收恐比去年同期減少6％～8％，獲利也會年減5％～7％；第三季仍有很多變數，第三、四季希望持平或成長。

聲寶表示，聲寶因空調、電扇等夏季商品熱賣，冰箱、洗衣機等家電銷售業績增長，帶旺5月合併營收7.48億元，比去年同期成長14.57％；前5月合併營收31.34億元，較去年同期成長1.35％。

三洋電5月合併營收5.76億元，較去年同期成長17.33％；前5月合併營收21.54億元，比去年同期衰退縮減為2.91％。三洋電今年營運目標是力拚與去年同期持平。

大同5月合併營收24.7億元，比去年同期衰退5.67％；前5月合併營收139.92億元，較去年同期成長3.17％。

禾聯碩5月合併營收5.51億元，較去年同期成長0.39％；前5月合併營收21.79億元，比去年同期成長0.82％。禾聯碩董事長蔡金土表示，疫情若沒有擴大，今年景氣不悲觀，全年營收及獲利目標都將優於去年。

(工商 )