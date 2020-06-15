台南市政府日前推出的「八家將乖乖」大受好評，掀起搶購熱潮。（李宜杰攝）

台南市長黃偉哲（中）邀請民眾至府城來趟文化之旅。（李宜杰攝）

台南孔廟文化園區。（台南市政府觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

全台解封迎來觀光人潮，為振興國旅，台南市政府文化局推出「澎派迎客包」、「市民同樂包」及「古蹟歡樂包」3種超值禮包，以熱門古蹟景點門票搭配台南熱賣古蹟限定商品，吸引遊客，其中包括超夯的媽祖賜芙（福）、八家將乖乖等等，盼恢復國人消費信心，也提振府城觀光人潮。

此次方案共收集8個台南景點，包括：赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、1661台灣船園區、山上花園水道博物館、左鎮化石園區及水交社文化園區。而台南古蹟限定商品則包括媽祖賜芙（福）、八家將乖乖、成功洋芋片、至聖點心麵、天后豌豆酥等商品。

台南市文化局表示，「澎派迎客包」為買8送8方案（8景點門票及8項台南古蹟限定商品），「市民同樂包」則是買8送4方案（8景點門票及4項限定商品）。針對僅遊覽市區的外地遊客則有簡易版「古蹟歡樂包」，為買6送4方案（6景點門票加贈4項限定商品）。台南市長黃偉哲說，歡迎全國各地民眾來趟文化首都之旅，3種超值包任君挑選，讓您一票玩遍台南熱門景點！

活動及商品相關訊息，可上台南市政府文化局網站查詢，或關注「藝遊臺南」臉書粉絲專頁鎖定最新消息。

(中時 )