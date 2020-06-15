前高雄市長韓國瑜遭罷免後，話題仍然不斷，11日離職前，有民眾發現市府人員將整箱公文往垃圾車倒，引發議論，儘管教育局澄清是例行公文清理，但網紅「音地大帝」15日在臉書分享一張高市教育局秘書室發出的通知，清楚載明「機密文書資料」，更讓網友質疑有鬼；然而，高市府政風處長在議會答詢解釋，這批銷毀文件中沒有公文，所謂「機密」是指標案廠商資料、公務員初擬稿件，各機關其實平時都有辦理。

臉書粉專「只是堵藍」11日披露，民眾在高市府鳳山行政中心發現整箱公文被倒進垃圾車，數量總重約6公噸，質疑韓市府趁離開前偷偷銷毀公文，教育局當時解釋是例行公事，全程有政風人員協助；但「音地大帝」15日又在臉書貼出一張通知，顯示高市教育局要求各科室11日下午將「機密文書資料」送至指定地點，並協助搬上清潔隊車輛。

高市議員簡煥宗15日議會質詢，強調機密公文銷毀是依《機密檔案管理辦法》相關規定，由機關首長指定專人辦理，並不是這種大宗集中銷毀，而且時機敏感，1台車6噸重，到底燒毀多少東西？大家會懷疑。

政風處長林合勝解釋，據他了解，這次教育局銷毀文書資料，5月19日就已經簽准，6月1日教育局通知各科室將相關資料集中放置，這批銷毀文件中沒有公文，所謂「機密文書資料」主要是包括標案中的服務建議書、廠商資料及公務員初擬稿件等，在銷毀的時候政風室人員有陪同、拍照存證，類似的狀況其實各機關都有辦理，只是這次時機敏感，引發外界關心。

高市教育局日前澄清，文件銷毁作業為固定每年2次的定期工作，這次作業於5月19日由鳳山清潔隊估價，並經簽准相關清運費用，公告同仁於6月11日自行整理裝箱。

教育局指出，當日由鳳山清潔隊派垃圾車裝運，並由該局政風室人員拍照存證，運送至南區焚化爐，銷毁過程皆有錄影存證；本次運送量共約6公噸，支出費用為1萬632元。

(中時 )