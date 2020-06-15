聯德控股-KY(4912)今天召開股東常會，會中通過108年財報與盈餘分派案，決議每股配發2.5元現金股利，日前已公告預計7月13日為除息交易日，8月7日為現金股利發放日。

聯德控股-KY 2019年營收50.4億元，較2018年減少10億元，年衰退17％，營收衰退主要集中在3C產品項目，尤其手機的終端客戶因其新產品銷售未如預期，使交貨給客戶訂單明顯減少，但汽車產品、伺服器、5G等相關產品仍有成長，毛利率20.45％，淨利歸屬母公司業主2.59億元，年減32.16％，每股盈餘5.47元。

公司去年改為每季配股後，今年第1季稅後淨利0.4億元，年減7.07％，每股盈餘0.83元，由於今年受新冠肺炎影響，整體產業及經濟環境險峻，公司決議第1季暫時不發放股利，留待之後發放。前5月營收16.24億元，年減6.01％，公司仍以成長為目標。

(時報資訊)