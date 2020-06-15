台積電ADR上周五收高1.74%，但美股電子盤下跌；台積電(2330)今早股價開平後下壓，盤中跌1元為315元。去年第4季每股股息2.5元，預計本周四(6月18日)除息，7月16日發放。

台積電ADR上周五收56美元，上漲0.96美元或1.74%，折合台幣每股約333.33元。台積電上周五股價收在316元，外資仍買超4882張。

台積電上周舉行股東會，累計自前周以來，外資持續回補台積電並做多台股；外資上周持續買超台積電5萬2516張，累計連10個交易日共買超台積電達11萬5064張。目前外資對台積電持股比率回升至75.81%。

台積電上周二(9日)股東常會登場，董事長劉德音針對外界關心的華為禁令等議題逐一說明，強調台積電展望不變，並有信心持續穩定成長。此外，即使失去華為訂單，相信有其他客戶可以替補。

針對2020年展望，劉德音表示，台積電今年資本支出計畫不會改變，金額將維持150億至160億美元，今年營運展望也不會改變，營收將成長14%至19%。

至於美國設廠一事，劉德音說，台積電赴美國設廠都是為客戶而做，絕對符合公司利益，並會找下游廠商一同赴美。

(時報資訊)