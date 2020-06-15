美股雖於上周五出現反彈，但市場憂心美國和中國第二次新冠疫情的爆發。

周一香港恆生指數低開310點，直接摜破24000點，隨後回穩至跌78點或-0.32%，為24223點。國企股(H股)跌18點或-0.2%，為9814點。

北京新發地市場出現新冠病毒，讓北京56天零病毒紀錄破功，北京各地商家紛紛發起清潔活動，並有其他市場進行關閉等管制措施。

半導體跌1.3%，資訊科技器材跌1.2%，為跌深最多板塊。

科技網路股皆走跌，騰訊低開1.4%，隨後縮至跌0.5%，阿里跌0.5%，暫報210港元，中興跌1.6%，小米跌0.6%，中芯國際跌0.9%，暫報19.5港元。

網路車輛服務公司易車將從紐約證交所下市，騰訊等投資者將出手以現金收購易車，交易金額達11億美元，易車子公司易鑫也將列入收購。騰訊為易車第四大股東，易車創辦人同時為蔚來汽車董事長李斌。

(時報資訊)