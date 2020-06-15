亞洲女神宋慧喬穠纖合度的身材令人羨慕，外界好奇，出道多年的她如何始終保持好身材，韓國媒體報導，原來宋慧喬用的就是近來十分流行的「豆腐減肥法」，日本健康專欄作家藤井香江靠這個方法，一個月吃一次竟瘦了20公斤！

韓國媒體報導，宋慧喬早午餐吃8分飽，晚餐則只吃豆腐，《早安健康》報導，豆腐不僅熱量低，吃起來又有飽足感，而且富含蛋白質及大豆異黃酮，大豆皂甘可分解中性脂肪，並排出血液中多餘的膽固醇及三酸甘油脂，因此拿來作為減肥食材確實有不少好處，不但有助於消水腫、抑制脂肪吸收，還有整腸效果。

藤井香江指出，透過低熱量的豆腐料理食譜，不但能滿足口腹之慾又能瘦，她生理期前，一天吃半盒豆腐，就成功瘦了20公斤。由於生理期前荷爾蒙的變化，食慾增加、代謝下降，導致許多女性有生理期前嚴重水腫、體重增加的困擾，而且生理期前女性荷爾蒙雌激素減少，豆腐中的大豆異黃酮剛好可以補足雌激素的角色。

至於如何做出好吃又不容易胖的豆腐料理？可以準備1/2塊豆腐，將多餘的水分瀝乾，以及40公克的豆芽菜，用熱水燙過，將豆芽菜加入薄鹽醬油和辣油充分混合後，放在豆腐上，再撒上黑芝麻，就成為一道美味的「豆芽菜辣豆腐」。

(中時電子報)