相較於「魔獸」霍華表達反對復賽立場，湖人射手丹尼格林15日接受《USA TODAY》訪問時，選擇力挺「小皇帝」詹姆斯，「最重要的是繼續前進，假如我們前往奧蘭多，媒體勢必報導，只要正確利用這些平台，就能繼續推動平權運動前進！」

丹尼格林強調，目前沒有太多球員改變前往奧蘭多參加復賽的計畫，「我沒聽說任何改變，最重要的是人們繼續討論外面所發生的事情(黑人平權運動)，而不只有籃球，如果有所改變，那也是因為追求社會公平運動，這就是我所知道的。」

受到厄文先前突然召開球員視訊會議，且表達球員應該考慮不要參加復賽立場影響，NBA本季復賽計畫明顯受到衝擊，也被向來愛搞破壞的厄文，弄到整個聯盟形成想要復賽與不想復賽的兩派對立態勢，「選邊站」已經成為當前的趨勢。

不過丹尼格林雖然力挺詹姆斯繼續復賽，卻也提出對於封閉比賽環境的擔憂，「大部分球隊擔心的是飯店住宿，哪隊要在哪個飯店、擁有空間、親友探訪等問題，假如我們需要被隔離，或是離開封閉區域後，將被隔離多久，以及被檢測幾次。」

(中時 )