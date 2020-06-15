晶華〈白色蛤蜊胡瓜餃〉內餡是將蝦米和薑剁碎、與過鹽脫水後的胡瓜丁一同拌入生豬肉中，調味內餡與完整蛤蜊肉一同包裹成型，全程都使用生料製作而成。（圖／晶華酒店）

晶華五色水餃中的〈綠色梅干扣肉菜餃〉，是將梅干菜切丁，拌炒入味後加入生豬肉中，與滷汁肉凍、少許豬油、麻油及胡椒粉調味一同製成內餡。（圖／晶華酒店）

「將名菜『塞』到餃子裡作餡！」，這是台北晶華酒店廚藝團隊想出的「美食藝創新提案」。洞察疫情改變了民眾的飲食消費習慣，並撐大了「宅食經濟」的市場胃納，晶華酒店集團為擴大搶攻此一市場商機，決定繼〈晶華冠軍牛肉麵〉、〈晶華府城肉燥包〉，以及〈晶華紅燒獅子頭〉之後推出〈晶華五色水餃〉，不僅主打「美色」與「美型」，並以「名菜入餡」強攻「美味」，一套餃子吃下來，等同嘗了5道家常美饌，頗有新意。

晶華〈黑色台式蒼蠅頭餃〉為吃出口感，主廚以豬肉丁取代豬絞肉，將豆鼓、蘿蔔乾、蒜頭、辣椒、韭菜花炒香後拌入生肉，如此可以保留內餡的肉汁、同時也帶出料理的精隨滋味。（圖／晶華酒店）

晶華〈黃色金銀蛋莧菜餃〉的內餡有皮蛋丁、鹹蛋丁，用莧菜碎、炸過的蒜酥，再拌入生豬肉。（圖／晶華酒店）

晶華〈紅色剝皮辣椒餃〉是以去骨雞腿肉、洗淨剁碎後拌入切碎的生香菇、宜蘭青蔥、麻油以及胡椒粉，接著加入來自花蓮的剝皮辣椒汁以及剝皮辣椒碎拌勻成餡。（圖／晶華酒店）

晶華五色水餃冷凍包，單種口味每盒20顆，售價也是399元。（圖／晶華酒店）

將於6月22日起於台北晶華酒店一樓外賣櫃，以及官網線上購物平台上架開放訂購的〈晶華五色水餃〉，共有白、黃、綠、紅、黑5個顏色，餃子皮是分別用薑黃粉、綠茶粉、紅麴粉與竹炭粉等天然食材的粉揉入麵團染色，5種口味分別是：白色〈蛤蜊胡瓜餃〉、黃色〈金銀蛋莧菜餃〉、綠色〈梅干扣肉餃〉、紅色〈剝皮辣椒雞肉餃」〉，以及黑色〈台式蒼蠅頭餃〉，消費者在家將這套「美色宅食」煮好了盛盤上桌，頗搶眼吸睛。

餃子是流傳千年、最具代表性的中華麵食之一，過年圍爐全家聚在一起包餃子、吃餃子，更早已是許多家庭「年度家庭盛事」。一句「舒服不如倒著，好吃不如餃子」的俗諺，更道盡華人自古以來對餃子的「愛戀」。而晶華酒店欲藉餃子擴大宅食市占，原因也是根據市場調查，水餃幾乎是家家戶戶冰箱中必有的「戰備屯糧」，在有些人心中地位更超越泡麵。

將家常名菜入餡餃子，想像中似乎不算太十難，把菜炒一大鍋，然後逐一填入餃子中不就大功告成了？這想法，誤會大了。

「五色水餃的餡料除了蒼蠅頭餃，其它都是以生料入餡」，負責〈晶華五色水餃〉研發以及製作的晶華宴會廳行政主廚吳俊煌表示，如果將餡料炒熟或預先煮好再飽入餃子中作餡，餡料中的肉，吃起來的口感會老。所以，吳俊煌是按照那些家常菜的「風味元素」，將食材「生料」與賦味、提味的醬料備好或拌好，再包入餃子中，等水餃實際下鍋蒸煮時遇熱交互作用，最後產生欲傳遞的味道。所以，「以名菜入餡包餃子」，其實頗費一番功夫。

製作〈台式蒼蠅頭餃〉的內餡，則是將豆鼓、蘿蔔乾、蒜頭、辣椒、韭菜花炒香後再拌入生肉。吳俊煌說，用「熟料」配生肉，主要是因為下飯下酒的〈蒼蠅頭〉味道較重，必須用火功爆出香氣，如果用「生料」，效果就差了。吳俊煌並用豬肉丁取代豬絞肉，如此才能吃出口感。

綠色的〈梅干扣肉餃〉的餡料也是有生有熟，主廚將梅干菜切丁，拌炒入味後加入生豬肉中，為了使風味香濃，吳俊煌另外像作小籠包一樣，用滷汁作成肉凍並混入入許豬油、麻油及胡椒粉調味一同製成內餡，水餃煮熟了，內餡中的豬肉油脂及鹹香佐料結合，也用了一番心思。

胡瓜會出手，所以〈蛤蜊胡瓜餃〉餡料中的胡瓜，必須先用鹽巴脫水，然後再和剁碎的蝦米和薑，一起拌入生豬肉中作餡再包入餃子皮中。

〈晶華五色水餃〉冷凍禮盒內含15顆水餃、上述五種口味各3顆，或是單種口味水餃20顆，售價皆為399元。6月22日起於台北晶華酒店一樓外賣櫃以及線上購物平台開放訂購。為邀請消費者嘗鮮體驗，台北晶華酒店一樓的〈azie〉餐廳也會將〈五色水餃〉列入新菜單，提供單點以及套餐選項、每份180元起。

吳俊煌建議品嘗〈五色水餃〉時，可按顏色由淺到吃到深（白、黃、綠、紅、黑）、口味呈現也是由清爽到濃郁。他說，買回家解凍後就可水煮，另外也可以在家嘗試煎、煮、炒、炸等不同的烹飪手法，讓家常水餃更添食趣。

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