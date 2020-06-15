一場疫情雖然短暫打壓5G發展進程，但也突顯通訊科技的不可或缺，隨著全球經濟陸續解封，5G將從話題走入人們生活，法人建議，投資布局需把握全球布局、掌握上游硬5G技術業者兩原則，才能全面掌握5G起飛商機。

元大全球未來關鍵科技ETF（00876），網羅美國、日本、台灣等地通訊產業龍頭企業，專注於高研發能量的硬5G廠商、波段爆發力可期，加上ETF的產品設計，指數邏輯透明、定期檢視成分股、申購門檻低等優勢，讓小資族也能輕鬆入手全球關鍵科技廠商。

在疫情嚴峻恐慌時期，實體與數位虛擬結合的應用體驗大增，人們深刻體會高速、低延遲網路必要性，讓5G發展成了後疫情時代最值得關注的投資機會。

後新冠肺炎經濟興起，美國、歐洲、日本等各國聯手提出貨幣、財政政策刺激經濟，推估美歐日三大央行資產2020年就大增6.4兆美元，股市、經濟數據已經出現曙光。資金面、基本面都支持5G發展，投資人資產配置中加入5G主題，選對標的搭上5G佈建期爆發力，有望提高整體報酬率表現。

根據HIS Market 報告，全球目前已有30國家推出5G商用服務，2035年全球5G相關經濟產值達13兆美元，美、歐、亞洲等大國在5G發展競賽都有輸不得的壓力，相關基礎建設佈建緊鑼密鼓。由於5G硬體與基建是各類新科技服務資訊傳輸的骨幹，與AI、物聯網技術結合後，比4G多八倍的基地台佈建、無所不在的終端裝置、智慧工廠升級、電動車換車眾多商機，成就人們食衣住行育樂全面數位轉型。唯有持續精進技術研發的高競爭力廠商能贏者全拿，不被淘汰，需要有縝密的選股邏輯才能挑出硬5G潛力標的。

元大投信說明，元大全球未來關鍵科技ETF的指數編製邏輯，除了流動性、市值外，更將企業營收獲利、研發費占比納入篩選標準，在全球10個5G重點發展國家中篩選出硬5G頂尖技術的領導企業，避開單一國家風險，且單一企業設投資比例上限，追求5G成長性並分散風險，目前成分股落在晶圓代工供應鏈、5G手機零組件、IC設計、通訊元件等領域，適合看好5G上游關鍵科技潛力者。

(工商 )