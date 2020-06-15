2018年全國空屋數近92萬宅，經營建署委託機構設定適合租賃之條件篩選後，六都僅10.37萬宅適合「空屋移轉社宅」，幾乎近九成空屋不適用空屋移轉政策。吉家網董事長李同榮嚴正提出「空屋移轉社宅」政策立意良善，但規劃錯誤，最後必然註定失敗，建議政府應盡速懸崖勒馬，修訂政策，否則一錯再錯，不但成效不彰，且將浪費大量公帑。

李同榮指出，早在蔡政府上任之初推出「12萬社宅興辦」與「8萬戶空屋移轉社宅」政策，他就針對空屋移轉政策提出三大評論：「立意良善、規劃錯誤、註定失敗」，主要的原因有三：

（一）現有空屋大多是中大坪數，不符合弱勢需求：上述委外機構統計已證實四十坪以下且符合實際需求戶數不及空屋量一成。

（二）現有空屋的屋主持有目的不在出租，對政策誘因仍然會無動於衷。

（三）政府若企圖用增加持有稅方式逼出空屋，只會讓空屋轉入交易市場，不會轉入租屋市場，更不會包租給政府出租弱勢，所以「逼空屋」這字眼根本是政府一廂情願不切實際的政策迷失。

李同榮指出，符合空屋移轉數量已經有限，加上屋主對於出租意願與價格、租稅等考量，若排除這些實質供需條件，可提供空屋移轉數量將只剩總量的1％。 蔡政府已上任四年，事實證明，空屋移轉政策推行表面上有政府公布約1萬戶的寥寥政績，因政府發包的包租代管條件並未限定為空屋，若扣除包租代管中實質非空屋移轉的數量，實際空屋移轉的數量就更寥寥可數，政府應盡速懸崖勒馬，修訂錯誤的政策。

(工商 )