人民幣兌美元中間價15日報7.0902元，較上個交易日報價7.0865元下跌37個基點，跌幅0.05％，來到逾一周低。

在岸價亦同步走弱。截至上午10點20分，人民幣兌在岸價報7.087元，較上個交易日下午4點半收盤價7.0745元下跌125個基點，跌幅0.18％。離岸價報7.0841元，下跌66個基點，跌幅0.09％。

(工商 )

#在岸價 #基點 #上個 #跌幅 #下跌