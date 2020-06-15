新冠肺炎疫情趨緩，中央與地方紛紛投注資源振興國旅，由於國外疫情還未穩定，因此澎湖成為國人旅遊首選，七八月機位更是一票難求。旅遊龍頭雄獅也傳出將進駐澎湖，推出旅遊行程，但沒想到此舉卻讓澎湖中小企業觀光業者陷入恐慌潮。

防疫解封新生活之後，民眾雖然無法出國旅遊，但旅遊消費就由外而內轉至國內旅遊上，悶壞了的民眾已紛紛展開「報復性」的國內旅遊，據《工商時報》引用易遊網報導，5月份國內訂房業績比去年同期高出5成，國內旅遊行程也較疫情未趨緩時成長1倍，並創下今年銷售成績最好的月份，其中以花東和離島訂單最多，澎湖更是常常「爆單」，台灣沉寂已久的旅遊業終於慢慢復甦。

看準澎湖的旅遊商機，雄獅傳出將在當地設點，沒想到此舉卻引發當地觀光業者的恐慌潮。據《自由時報》報導，若雄獅真的設點，恐將影響澎湖旅行業的生態，因為當地旅遊業多屬中小企業，怕是無法和大旅行社抗衡，導致澎湖旅行業生態重組，引發風暴。

(中時電子報)