蘋果(Apple)今年即將發表的 iPhone 12 系列(暫定名稱)，持續受到關注。繼日媒曝光了疑似新機的機身模型後，又有 Twitter 用戶搭上節奏，分享了宣稱是 iPhone 12 系列的機身模型。有何值得關注的亮點，一起來瞧瞧！

《MacRumors》網站報導了 Twitter 用戶 @Jin_Store 所分享、疑似 iPhone 12 系列的機身模型。從照片來看，有幾點值得關注。第一，自 iPhone X 以來採用的 TrueDepth 相機(原深感測相機)，在螢幕頂端中央佔據了一塊區域，被暱稱為「瀏海」。從曝光的機身模型來看，iPhone 12 系列的「瀏海」似乎沒有變小。因先前有幾則爆料曾經預測 iPhone 12 系列的「瀏海」會縮小，就這一點而言，似乎目前傳聞還沒有一致性。

Twitter 網友分享疑似 iPhone 12 系列的機身模型照片。(摘自Twitter)

Twitter 網友分享疑似 iPhone 12 系列的機身模型照片(2)。(摘自Twitter)

Twitter 網友分享疑似 iPhone 12 系列的機身模型照片(3)。(摘自Twitter)

第二，報導指出，爆料的 Twitter 用戶也同時分享了幾張翻拍 CAD 設計軟體的照片。《MacRumors》解讀未發表 iPhone 的 CAD 圖走漏，大多是從官方管道流出，不過更多的可能是手機保護殼製造商為了開模而按照傳聞預測的設計。而無論是 CAD 設計圖或是曝光的機身模型，新 iPhone 都採用了類似 iPhone 4 或者說 iPad Pro 的設計，四週邊框更為方正。

第三、先前傳聞今年下半年將發表的四款新 iPhone 中，高階的兩款(iPhone 12 Pro系列)預計會搭載已用於最新 iPad Pro 當中的 LiDAR 光學雷達掃描儀。但是從曝光的機身模型以及設計圖來看，主相機位置都沒有為 LiDAR 感測器預留空間。但這很可能與這些爆料有可能來自手機殼廠商所致。對他們來說，確切掌握 iPhone 機身尺寸、按鍵位置，才是開模時更重要的關鍵；相對來說 TrueDepth 相機(瀏海寬度)、主相機是否預留 LiDAR 位置，都與製作手機殼所需要的資訊沒有必然相關。

綜合先前傳聞，預料蘋果今年可能會一口氣推出四款新 iPhone，預計是一款 5.4 吋、兩款 6.1 吋，以及一款 6.7 吋。從曝光的機身模型來看，螢幕尺寸最大與最小的新 iPhone 螢幕尺寸差距很大，對於蘋果來說，有機會可以兼顧大、小尺寸手機的市場，是相當巧妙的選擇。

(科技)