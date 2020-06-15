高雄市長8月15日補選，國民黨不分區立委吳怡玎是否參選引發熱議，吳怡玎則表示尊重黨中央與地方，有記者直問為什麼不參選，她回說「誰跟你說我不參加？」對此，網友指出，若高雄補選真由吳怡玎對上陳其邁，那輸贏還不一定。

關於高雄補選，吳怡玎昨（14）日受訪時表示，尊重地方跟中央黨部，個人意願此時不重要，而是要展現團結，不想黨中央在做決定前表示任何意見。至於人選如何產出較適當？吳怡玎說，自己對政治運作不熟悉，遵照地方跟中央，對此不方便表示意見，很多事情是黨內自己先談好再公開比較好。

此事也在PTT引發討論，網友作者neutron認為，高雄市長補選大概就是吳怡玎VS陳其邁，國民黨高雄在地年輕人出頭了，從另一個觀點反而是好事，若國民黨推出老面孔參選可能真的輸定了，但吳怡玎可就未必，因她的學歷非常完整，與畢業就搞政治的陳其邁不同。

（圖／摘自PTT）

(中時電子報)