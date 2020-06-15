女星小嫻18歲就出道、曾跟前球星何守正有過一段婚姻，比感情生活，她的公工作經歷貧乏很多，除了藝人沒嘗試過其他事業，而如今她40歲且恢復單身，小嫻把生活過得更加充實，竟然到了墾丁，不是去玩，而是打工換宿，曬成了巧克力美人。

小嫻近期的臉書生活照，充滿了美麗的陽光與她燦爛的笑容，原來是喜歡大自然、熱愛運動的她，選了墾丁一家鄰近海邊的餐廳打工，她不時分享打工日常，幾乎沒在化妝，然素顏仍美到不行，而小嫻駐紮墾丁一事也很快就傳開，昨她透露有許多粉絲來店用餐，特地買了綠豆蒜、紅仁鴨蛋等名產來送她，可惜她工作相當忙碌，從早上11點半到下午2點半都沒空喝一杯水，因此「沒辦法合照到的朋友真抱歉」，感謝眾人包容。

事實上小嫻打工換宿已經1個月，期間趁放假去了花蓮、綠島，「謝謝所有遇到的人事物，昨晚看到滿天星空，認識了星座，看到了流星，台灣真美」，她日前坦言18歲出道當藝人以來，「從來沒有演藝事業以外的工作經驗，來學習餐飲，真的大開眼界」，而這樣的生活讓她天天都開心，看來似乎還會持續一段時間。

(中時電子報)